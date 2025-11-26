< sekcia Slovensko
Poslanci začali stredajšie rokovanie návrhom na transformáciu ÚOO
Vládny návrh zákona hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie návrhom na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad. V pléne ho predstavil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Vládny návrh zákona hovorí o vzniku nového Úradu na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Od rezortu spravodlivosti má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov a zároveň nahradiť doterajší ÚOO. Zaviesť sa má aj mechanizmus zrovnoprávnenia postavenia zamestnanca a zamestnávateľa.
Parlament o návrhu rokuje v tzv. zrýchlenom režime. Návrh na skrátené legislatívne konanie poslanci schválili v utorok (25. 11.) večer. O tom, či sa bude o legislatíve rokovať zrýchlene, sa v NR SR debatovalo takmer celé utorkové zasadanie do neskorého večera.
V stredu sa o prebratých bodoch nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov vo štvrtok (27. 11.) o 11.00 h.
