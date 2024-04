Poslanci začali utorkové rokovanie diskusiou o verejnom obstarávaní

Bratislava 23. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú v utorok druhý týždeň a piaty rokovací deň 12.schôdze diskusiou o vládnom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Predstavil ho minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).



Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa majú podľa návrhu zjednotiť. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Cieľom týchto zmien je podľa predkladateľa výrazná časová úspora a odbúranie administratívnej záťaže pre tento typ zákaziek.



Nasledovať by mali viaceré návrhy z dielne ministerstva hospodárstva. Ide napríklad o návrh zákona o ochrane spotrebiteľa, novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach či úpravy niektorých zákonov súvisiacich so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Poslanci by sa tiež mali vrátiť k neukončenej diskusii k novele zákona o Fonde na podporu umenia. V utorok by hlasovať nemali, najbližšie majú o prerokovaných bodoch rozhodovať v stredu (24.4.).