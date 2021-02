Za špeciálneho prokurátora poslanci zvolili D. Lipšica

TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.



JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. je advokát, v minulosti bol ministrom spravodlivosti, ministrom vnútra, podpredsedom vlády, poslancom NR SR.



Daniel Lipšic sa narodil 8. júla 1973 v Bratislave. V roku 1996 absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V roku 1994 sa zúčastnil na študijných pobytoch na Georgetown University Law Center vo Washingtone a na University of Minnesota Law School v americkom Minneapolise. V rokoch 1997 a 1998 absolvoval postgraduálne štúdium postupne na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na Harvard Law School v Cambridgei (USA).



Od roku 1996 pracoval najskôr ako vedúci projektu konkurzného práva v Poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky, v rokoch 1997 a 1998 pôsobil na Vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove. V roku 1997 sa stal členom Rady expertov Inštitútu konkurzného práva, do začiatku decembra 1998 potom pracoval v advokátskej kancelárii JUDr. Ernesta Valka.



Ako študent právnickej fakulty pôsobil v pravicovej mládežníckej organizácii Občiansko-demokratická mládež (ODM), ktorú viedol do roku 1995. Potom sa stal členom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a od roku 2000 bol jeho podpredsedom.



Od 9. decembra 1998 do 31. marca 2002 zastával funkciu vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti SR.



V období od 15. októbra 2002 do februára 2006 bol ministrom spravodlivosti SR a vicepremiérom v druhej vláde premiéra Mikuláša Dzurindu (SDKÚ-DS). Členovia tejto vlády za KDH podali demisiu 7. februára 2006 v súvislosti s odchodom hnutia z vládnej koalície.



Od 9. júla 2010 do 4. apríla 2012 zastával Daniel Lipšic post ministra vnútra SR vo vláde premiérky Ivety Radičovej.



Dňa 27. mája 2012 vystúpil z KDH, v októbri 2012 spoluzakladal nový politický subjekt s názvom Nová väčšina (NOVA). Necelý rok pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konali 5. marca 2016, sa NOVA a OĽANO Igora Matoviča dohodli na spolupráci a do volieb išli spoločne. Lipšic sa stal poslancom NR SR, získal 83.915 hlasov (druhý najvyšší počet v rámci spoločnej kandidátky OĽANO a NOVA).



Lipšic zrazil 19. septembra 2016 na Vajnorskej ulici v Bratislave 72-ročného chodca, ktorý svojim zraneniam podľahol. V súvislosti s nehodou sa vzdal poslaneckého mandátu a vzhľadom na vyšetrovanie nehody odstúpil v januári 2017 aj z funkcie predsedu hnutia NOVA. Okresný súd Bratislava III odsúdil v polovici septembra 2017 Lipšica za prečin usmrtenia na podmienečný trest tri roky a zároveň mu určil skúšobnú dobu v trvaní päť rokov.



Daniel Lipšic sa začal venovať právnej praxi. Za kandidáta na funkciu špeciálneho prokurátora ho navrhla Právnická fakulta Univerzity Komenského.



O post špeciálneho prokurátora kandidovali okrem Lipšica aj prokurátori ÚŠP Ján Šanta, Vasiľ Špirko a Peter Kysel. Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva NR SR. Jeho funkčné obdobie trvá sedem rokov, začína plynúť dňom zloženia sľubu.

Bratislava 5. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili v piatok vo verejnej voľbe za špeciálneho prokurátora advokáta a exministra Daniela Lipšica. Zo 117 prítomných poslancov ho podporilo 79, proti bolo 12 a hlasovania sa zdržalo 26 poslancov. Poslanci zároveň hlasovaním ukončili 26. schôdzu NR SR.Stať sa šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) umožnila Lipšicovi zmena zákona, vďaka ktorej mohol do tejto funkcie kandidovať aj neprokurátor. Okrem Lipšica sa o post uchádzali prokurátori ÚŠP Peter Kysel, Ján Šanta a Vasiľ Špirko.Národná rada SR volila špeciálneho prokurátora po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie. Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva NR SR. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov a začína plynúť dňom zloženia sľubu, ktorý skladá do rúk predsedu NR SR. Tá istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.