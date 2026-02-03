< sekcia Slovensko
Poslanci zaradili uznesenie na podporu Epsteinových obetí do programu
Opozičné PS podalo na Generálnej prokuratúre SR v utorok trestné oznámenie. Hovorí aj o slovenských obetiach obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR zaradilo na návrh poslankyne Beáty Jurík (PS) opozičné uznesenie na podporu Epsteinových obetí do programu aktuálnej parlamentnej schôdze. Ide o spoločný opozičný návrh. Parlament zaradenie bodu schválil aj vďaka podpore viacerých poslancov za SNS vrátane šéfa strany Andreja Danka, podporil ho aj nezaradený poslanec Ján Ferenčák.
Opozícia v návrhu uznesenia píše, že „vo svetle zverejnených informácií by bol takýto prejav solidarity a podpory poslancov a poslankýň NR SR obetiam Jeffreyho Epsteina silným gestom, ako aj jasným signálom celej spoločnosti, že násilie na ženách nemožno zľahčovať či popierať a naopak, obetiam sa musí dostať všetkej pomoci a podpory bez ohľadu na to, kto je páchateľ“.
Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii ocenila, že poslanci na rokovanie návrh uznesenia zaradili, avšak sa obáva, „že opäť to dopadne tak, ako s inými dôležitými vecami, že opäť nebudeme o tejto veci rokovať, pretože sa len zaradil na schôdzu, ale nedal sa žiadny termín“. Zdôraznila, že Epsteinove zločiny nie sú témou minulosti, ale výstrahou. Spoločnosť ich má jasne odsúdiť. „Ak nebudeme trvať na transparentnosti, na dôslednom vyšetrovaní a na ochrane obetí sexuálneho násilia a zneužívania, tak podobné prípady sa budú opakovať,“ podotkla.
K téme sa vyjadrili aj opoziční poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí. Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) opätovne kritizovala komunikáciu Miroslava Lajčáka s Epsteinom. Upozornila na správy, ktoré sa majú týkať premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Naznačujú podľa nej, že Fico sa mohol stretnúť s bývalým poradcom prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Fica sa preto verejne spýtala, či sa stretli a či dostával z USA nejaké pokyny. Upozornila pri tom na zmenu Ficovho postoja k Európskej únii.
Premiér Fico v sobotu (31. 1.) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Epsteinom. Lajčák sa podľa neho vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat. Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil.
Opozičné PS podalo na Generálnej prokuratúre SR v utorok trestné oznámenie. Hovorí aj o slovenských obetiach obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.
Opozícia v návrhu uznesenia píše, že „vo svetle zverejnených informácií by bol takýto prejav solidarity a podpory poslancov a poslankýň NR SR obetiam Jeffreyho Epsteina silným gestom, ako aj jasným signálom celej spoločnosti, že násilie na ženách nemožno zľahčovať či popierať a naopak, obetiam sa musí dostať všetkej pomoci a podpory bez ohľadu na to, kto je páchateľ“.
Poslankyňa NR SR Martina Bajo Holečková (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii ocenila, že poslanci na rokovanie návrh uznesenia zaradili, avšak sa obáva, „že opäť to dopadne tak, ako s inými dôležitými vecami, že opäť nebudeme o tejto veci rokovať, pretože sa len zaradil na schôdzu, ale nedal sa žiadny termín“. Zdôraznila, že Epsteinove zločiny nie sú témou minulosti, ale výstrahou. Spoločnosť ich má jasne odsúdiť. „Ak nebudeme trvať na transparentnosti, na dôslednom vyšetrovaní a na ochrane obetí sexuálneho násilia a zneužívania, tak podobné prípady sa budú opakovať,“ podotkla.
K téme sa vyjadrili aj opoziční poslanci z klubu Slovensko - Za ľudí. Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) opätovne kritizovala komunikáciu Miroslava Lajčáka s Epsteinom. Upozornila na správy, ktoré sa majú týkať premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Naznačujú podľa nej, že Fico sa mohol stretnúť s bývalým poradcom prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Fica sa preto verejne spýtala, či sa stretli a či dostával z USA nejaké pokyny. Upozornila pri tom na zmenu Ficovho postoja k Európskej únii.
Premiér Fico v sobotu (31. 1.) prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Epsteinom. Lajčák sa podľa neho vzdaním funkcie prejavil ako veľký diplomat. Samotný Lajčák viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil.
Opozičné PS podalo na Generálnej prokuratúre SR v utorok trestné oznámenie. Hovorí aj o slovenských obetiach obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia.
Americké ministerstvo spravodlivosti v piatok (30. 1.) oznámilo, že zverejňuje viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom sexuálneho delikventa Epsteina. V doteraz zverejnených spisoch sa objavili viaceré prominentné osobnosti verejného života vrátane prezidenta USA Donalda Trumpa, amerického exprezidenta Billa Clintona či miliardára Elona Muska.
Americký finančník Epstein spáchal samovraždu v roku 2019 vo väzení v New Yorku. Podľa vyšetrovania vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným ľuďom neplnoleté dievčatá.