Poslanci zasadnú do lavíc znova v utorok, čaká ich ešte niekoľko bodov

Bratislava 7. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zasadnú do lavíc opäť v utorok (9. 6.). Schôdzu začnú o 10.00 h. V úvode by sa mali venovať piatim vládnym novelám zákonov, o ktorých rokujú v zrýchlenom režime. Očakáva sa tiež diskusia k novele zákona o prokuratúre.



Vládne novely sú aktuálne v druhom čítaní. Týkajú sa napríklad odkladu splátok odvodov pre niektorých prevádzkovateľov hazardných hier, pomoci podnikateľom s nájomným, uvoľniť by sa mal aj zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov.



Do prerušenej diskusie k zmenám v procese voľby generálneho prokurátora je ústne prihlásených ešte päť poslancov. Novelu zákona o prokuratúre a o rokovacom poriadku NR SR predložili do parlamentu koaliční poslanci. Navrhujú, aby sa o funkciu šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi. Rozšíriť by sa mal okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Prejsť by mali verejným vypočutím na ústavnoprávnom výbore a voľba v pléne parlamentu by mala byť verejná.



Plénum by malo na ôsmej schôdzi prerokovať aj výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) za minulý rok či návrh na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov.