Poslanci zasadnú do lavíc opäť v utorok, čaká ich ešte niekoľko bodov

Bratislava 31. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (2. 11.). Na programe aktuálnej 48. schôdze majú ešte viacero neprerokovaných bodov. V utorok ráno by sa mali podľa programu venovať pätici bodov z dielne rezortu financií, a to vrátane novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. O termínovanie bodov požiadal minister financií Igor Matovič (OĽANO).



Na programe schôdze je i novela zákona o štátnom občianstve, ktorá hovorí o zmiernení podmienok straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu. Poslanci by mali o nej definitívne rozhodnúť.



Okrem iného by mali zákonodarcovia rozhodnúť, či do druhého čítania posunú reformu nemocníc. Tá hovorí, že nemocnice by mali fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť má optimalizovaná sieť. Hnutie Sme rodina však avizovalo, že v aktuálnom znení novelu nepodporí. Naopak, svoj hlas reforme deklarovali nezaradení poslanci Tomáš Valášek i Miroslav Kollár. Rokovania o podpore reformy by mali pokračovať.



Na schôdzi by sa mali zákonodarcovia definitívne vyjadriť k novele zákona o ochrane prírody, ktorá predpokladá presun správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. Rozhodnúť by mali aj o výstavbe štátnych nájomných bytov.



V druhom čítaní je aj návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorým mienia poslanci z klubov OĽANO a Sme rodina vytvoriť podporné opatrenia pre ženu zvažujúcu potrat.