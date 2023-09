Poslanci neotvorili schôdzu k potvrdeniam pre cudzincov

Bratislava 8. septembra (TASR) - Poslancom Národnej rady (NR) SR sa v piatok ani na druhýkrát nepodarilo otvoriť rokovanie o zmenách pri potvrdeniach pre cudzincov. Na mimoriadnej schôdzi k novele zákona o pobyte cudzincov sa prezentovalo len 50 poslancov. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) odložil začiatok schôdze na pondelok (11. 9.) na 9.00 h.



Novela hovorí o tom, že polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Dostávať by ho nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda tak reaguje na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhuje materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.