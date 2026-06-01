Poslanci neboli uznášaniaschopní pri pokuse začať odvolávanie Tarabu
Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nezačali v pondelok ani na druhý pokus mimoriadnu schôdzu o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). V rokovacej sále sa ako prítomných prezentovalo len 62 poslancov. Národná rada SR teda nebola schopná sa uznášať. Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) oznámil, že poslanci sa pokúsia začať schôdzu v utorok (2. 6.) o 8.00 h.
Odvolávanie ministra iniciovalo opozičné hnutie PS. Hnutiu napríklad prekáža, že minister nevie prebrať zodpovednosť za návrh zonácií národných parkov, keď tvrdí, že ho pripravovali nominanti na ministerstve. Za zlyhanie pri príprave zonácií hrozí podľa PS prepadnutie takmer pol miliardy eur z plánu obnovy. Opozícia tiež pripomenula, že Taraba už nemá ani dôveru koaličnej strany SNS, ktorá ho nominovala, ani jeho najbližších spolupracovníkov na ministerstve životného prostredia.
V návrhu na odvolanie opozícia Tarabu kritizovala aj za to, že z rezortu „vyštval“ odborníkov. Vyčíta mu tiež, že neberie vážne krízovú situáciu so suchom, keďže Slovensko čelí najsuchšiemu obdobiu za posledné desaťročia. Nezvláda podľa opozície ani riešiť situáciu s medveďmi, PS upozornilo, že odkedy je minister v kresle, počet útokov neklesol. Pripomínajú aj zastavenie projektov ochrany zdravia, napríklad projekt na zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave a regióne Gemera.
