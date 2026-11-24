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Odvolávanie Blanára poslanci nezačali, pokúsia sa o to opäť v stredu
Šéf slovenskej diplomacie dôvody na odvolanie odmietol už začiatkom novembra.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 24. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok ráno ani na druhý pokus nezačali mimoriadnu schôdzu k návrhu odvolať ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). V rokovacej sále sa totiž prezentovalo ako prítomných len 67 poslancov, parlament nebol uznášaniaschopný. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) informoval, že začiatok schôdze sa odkladá na stredu (25. 11.) o 8.00 h.
Odvolávanie ministra zahraničných vecí iniciovalo PS, pridali sa k nemu všetky opozičné parlamentné strany. „Minister Juraj Blanár za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej a morálnej paralýzy,“ napísali opoziční poslanci v odôvodnení. Blanár podľa nich vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Rusku a vydáva to za „politiku na všetky štyri svetové strany“. Upozornili, že minister koncom októbra vycestoval do Moskvy rokovať o „rozvoji politických vzťahov“ a zároveň viedol rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Opozícia tiež kritizuje to, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.
Šéf slovenskej diplomacie dôvody na odvolanie odmietol už začiatkom novembra. Tvrdenia PS označil za nepravdy a manipulácie šírené so zámerom škodiť. Minister odmietol, že by v Moskve rokoval o zvýšení počtu ruských diplomatov na Slovensku alebo že by navrhoval posilniť právny štatút Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. S návrhom na odvolanie nesúhlasí ani vláda SR, považuje ho vo všetkých jeho častiach za neopodstatnený. Na výhrady opozície o politických nomináciách na miesta vedúcich zastupiteľských úradov vláda reagovala, že ide o prax, ktorá je zaužívaná aj v zahraničnej službe SR. Poukázala na nominácie v minulosti.
Odvolávanie ministra zahraničných vecí iniciovalo PS, pridali sa k nemu všetky opozičné parlamentné strany. „Minister Juraj Blanár za tri roky svojho pôsobenia doviedol slovenskú diplomaciu na pokraj funkčnej a morálnej paralýzy,“ napísali opoziční poslanci v odôvodnení. Blanár podľa nich vymenil lojalitu voči Slovensku za lojalitu voči strane a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ktorý nadbieha Rusku a vydáva to za „politiku na všetky štyri svetové strany“. Upozornili, že minister koncom októbra vycestoval do Moskvy rokovať o „rozvoji politických vzťahov“ a zároveň viedol rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou. Opozícia tiež kritizuje to, že uvoľnené miesta v diplomacii zapĺňajú politickí nominanti.
Šéf slovenskej diplomacie dôvody na odvolanie odmietol už začiatkom novembra. Tvrdenia PS označil za nepravdy a manipulácie šírené so zámerom škodiť. Minister odmietol, že by v Moskve rokoval o zvýšení počtu ruských diplomatov na Slovensku alebo že by navrhoval posilniť právny štatút Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. S návrhom na odvolanie nesúhlasí ani vláda SR, považuje ho vo všetkých jeho častiach za neopodstatnený. Na výhrady opozície o politických nomináciách na miesta vedúcich zastupiteľských úradov vláda reagovala, že ide o prax, ktorá je zaužívaná aj v zahraničnej službe SR. Poukázala na nominácie v minulosti.