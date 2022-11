Poslanci zvolili H. Crkoňovú za podpredsedníčku NKÚ a ukončili schôdzu

Bratislava 10. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok zvolili Henrietu Crkoňovú za podpredsedníčku Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Na jej zvolenie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.



Crkoňová vo voľbe získala 94 hlasov, proti jej zvoleniu bolo šesť poslancov, 26 sa zdržali. Do druhého kola voľby postúpila okrem nej aj Mária Machová. Tá získala vo voľbe 26 hlasov, proti jej zvoleniu bolo 22 poslancov a 78 sa zdržali. Na voľbe sa zúčastnilo 130 poslancov, štyri hlasovacie lístky boli neplatné a 126 bolo platných.



Vyhlásením výsledkov voľby poslanci ukončili 75. schôdzu Národnej rady (NR) SR. Zísť sa majú opäť v piatok (11. 11.) ráno, keď ich čaká mimoriadne rokovanie k situácii v zdravotníctve. Inicioval ho opozičný Smer-SD. Po ňom by mala nasledovať ešte jedna mimoriadna schôdza, na ktorej by mal odvolávaniu čeliť minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).