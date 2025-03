Poslanci zvolili päť nových členov Rady STVR

Bratislava 27. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili v stredajšom hlasovaní päť nových členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Členkou za oblasť televízneho vysielania sa stala Eva Koprena a za oblasť rozhlasového vysielania Igor Gallo. Do rady ako odborníka za oblasť ekonómie zvolili Marcela Behra, za oblasť práva Davida Lindtnera a za oblasť informačných technológií Martina Daňka. Šesťročné funkčné obdobie im začalo plynúť v stredu.



Na post piatich členov Rady STVR, ktorých volia poslanci, sa hlásilo 44 uchádzačov. Najviac prihlásených bolo za oblasť televízneho vysielania (14). Po osem ľudí sa uchádzalo o členstvo za oblasť rozhlasového vysielania a tiež za oblasť informačných technológií. Ako odborník v oblasti ekonómie chcelo pôsobiť v rade desať kandidátov, štyria za oblasť práva.



Nové kreovanie rady súvisí so zákonom, ktorým sa od 1. júla 2024 dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i členov orgánu dohľadu. V súčasnosti má rada štyroch členov, ktorých do nej na základe výberového konania menovala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).