Poslancov čaká návšteva z Ukrajiny aj rokovanie o 500-eurovej odmene

Bratislava 26. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa vrátia na rokovanie 88. schôdze opäť v utorok (28. 3.) o 9.00 h. Na programe majú v utorok dopoludnia napríklad návrh na odmenu 500 eur za účasť v septembrových parlamentných voľbách. V stredu (29. 3.) má v pléne NR SR vystúpiť podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková. Poslanci by sa mali dostať aj k vládnej novele školského zákona.



V utorok ráno by mali poslanci rokovať o viacerých novelách zákona o sociálnom poistení, na programe majú aj návrh zákona o starobnom dôchodkovom sporení.



Parlament čaká na aktuálnej schôdzi i rokovanie o zatvorení obchodov väčšinu nedieľ v roku. Predpokladá to novela Zákonníka práce. O návrhu rokovali poslanci už vo februári, no vrátili ho predkladateľom na dopracovanie. Na aktuálnej schôdzi predložili upravené znenie.



Poslanci by mali tiež definitívne rozhodnúť o návrhu novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Návrh prerokovali už na predchádzajúcej schôdzi, hlasovanie o ňom však pre chýbajúcu dohodu presunuli na marec. Osobitný odvod sa má rozšíriť na ďalšie subjekty, zároveň sa má zvýšiť jeho sadzba približne na trojnásobok. Viacerí poslanci navrhli zahrnúť pod odvod aj banky, na ktoré sa doteraz nevzťahoval.



V programe aktuálnej schôdze má parlament i vládnu novelu školského zákona. Predložiť ho mal ešte minulý týždeň dočasne poverený minister školstva Ján Horecký, zatiaľ sa však o ňom nerokovalo. Návrh ráta so zavedením právneho nároku na prijatie v materskej škole. Uľahčiť by sa malo aj sprístupnenie právneho nároku najmä deťom z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Novelou sa majú plniť aj niektoré ciele plánu obnovy.



Plénum by malo rokovať tiež o novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá hovorí o zapojení športovcov či umelcov do vyučovacieho procesu.



Poslanci majú na stole aj návrh opozičných poslancov na odvolanie Kristiána Čekovského z funkcie predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Na programe je i voľba členov Rady pre mediálne služby, Rady RTVS a Rady pre štátnu službu. Parlament má rokovať aj o návrhu Tomáša Valáška (nezaradený), ktorým by sa obmedzil predaj a používanie niektorých pyrotechnických výrobkov.