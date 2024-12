Poslancov čaká opäť pokus o odvolávanie ministra

Bratislava 8. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú už od pondelka (9. 12.) pokračovať tretím rokovacím týždňom poslednej tohtoročnej schôdze. Hneď ráno ich čaká ďalší pokus o mimoriadnu schôdzu k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).



Rokovanie o odvolávaní ministra vnútra malo byť už minulý týždeň, no koalícia nepodporila otvorenie schôdze. Návrh na vyslovenie nedôvery Šutajovi Eštokovi je už presunutý na február, opozícia sa však snaží dosiahnuť skoršie rokovanie. V pondelok popoludní majú poslanci na programe vetovanú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Prezident Peter Pellegrini pri vrátení zákona zdôraznil, že nesúhlasí s novým inštitútom, ktorým je "mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií" spojené s možnosťou žiadať od občanov osobitný poplatok. V pondelok by poslanci ešte nemali hlasovať.



Na programe má parlament aj viaceré personálne voľby presunuté z predchádzajúcich schôdzí. Ide napríklad o voľbu člena Správnej rady TASR alebo členov rady Slovenskej televízie a rozhlasu. Hlasovanie o nich má prísť na rad v utorok (10. 12.). V utorok majú poslanci rozhodnúť aj o tom, či odvolajú Rudolfa Huliaka (nezaradený) z postu šéfa výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



V stredu (11. 12.) popoludní má parlament preberať návrh na prijatie uznesenia k obsahu opozičných mítingov zo 17. novembra, ktorý podali koaliční poslanci. Kritizujú v ňom opozičných lídrov za prejavy šírenia nenávisti či politického extrémizmu. Obsahom uznesenia je aj žiadosť o poskytnutie správy z vyšetrovania atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).



Na schôdzi majú zaradený aj vládny návrh zákona o krajinnom plánovaní, je v druhom čítaní. Poslancom ešte ostáva prerokovať novelu z dielne SNS, ktorá sa týka neziskových organizácií. Súčasťou novej úpravy by mala byť aj regulácia lobingu mimovládok. Prebrať majú aj novelu zákona o advokácii od trojice nezaradených poslancov okolo Huliaka a zvyšné novely, ktoré podali opoziční poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Parlament zároveň stále neodhlasoval vládne návrhy týkajúce sa podpory športu.