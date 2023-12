Poslancov čaká riadna schôdza aj debata o výdavkoch na Expo Dubaj

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa majú v nasledujúcom týždni zísť na dvoch schôdzach. V utorok (5. 12.) majú na programe mimoriadnu schôdzu v súvislosti s pochybeniami okolo výstavy Expo Dubaj 2020. V stredu (6. 12.) ich čaká riadna 6. schôdza, ktorej predbežný program má takmer 50 bodov.



Mimoriadne rokovanie k Dubaju inicioval Smer-SD. Poslanci chcú na schôdzi požiadať lídra opozičnej SaS a exministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil vzniknutú škodu. Na zlyhanie rezortu hospodárstva pri príprave a organizácii Svetovej výstavy Expo Dubaj 2020 upozornila kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.



Vláda predložila do parlamentu viacero návrhov, ktoré žiada prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Dva z nich majú pomôcť dlžníkom so zvýšenými splátkami hypoték. Za rok 2023 sa táto pomoc vyrieši zvýšeným daňovým bonusom, od januára 2024 potom novou štátnou sociálnou dávkou.



V skrátenom konaní by sa mali poslanci venovať aj návrhu novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. Cieľom je do budúcnosti podporiť nové letecké spojenia formou štátnej pomoci.



Parlament má rokovať aj o návrhu nového zákona o ochrane spotrebiteľa. Ten by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa a nahradiť niekoľko aktuálne platných zákonov. Zákon v takmer rovnakom znení už bol prerokovaný parlamentom v minulom volebnom období, no pre poslanecký pozmeňovací návrh bol vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou a nebol priestor na jeho opätovné schválenie.



Na schôdzi by sa mal prerokovať aj návrh rozpočtu na budúci rok spolu s balíkom konsolidačných opatrení, ktoré s ním súvisia. Tieto návrhy však ešte musí prerokovať a schváliť vláda, pravdepodobne v pondelok (4. 12.).



V zrýchlenom režime má parlament na stole novelu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Envirofond by mal byť podľa nej povinný vrátiť vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej sanovali envirozáťaž, ním uhradené financie. Návrh novely zákona o vodách zase hovorí o tom, že podanie žiadosti o povolenie pre malé čistiarne odpadových vôd sa má predĺžiť.



Na programe schôdze je aj niekoľko poslaneckých koaličných a opozičných návrhov. Smer-SD podal návrh o skrátení praxe pre vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy skupiny C1. Hnutie Slovensko predložilo balík návrhov, v ktorých hovorí o vyplatení 13. dôchodkov či znížení cien potravín. Podalo aj legislatívu týkajúcu sa zavedenia hmotnej zodpovednosti politikov. SaS predložila novelu, ktorou by chcela redefinovať skutkovú podstatu trestného činu znásilnenia. Poslankyne Progresívneho Slovenska zase podali návrh týkajúci sa doplnenia ďalšej podmienky, v rámci ktorej má byť priznaný nárok na vdovský, respektíve vdovecký dôchodok.