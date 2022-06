Poslancov čaká vetovaný zákon,voľba šéfa RTVS aj odvolávania ministrov

Bratislava 19. júna (TASR) - Poslanci budú v rokovaní 66. schôdze Národnej rady (NR) SR pokračovať od utorka (21. 6.). Popoludní by sa mali dostať k zákonu o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. Okrem 66. schôdze majú poslanci v nasledujúcom týždni rokovať aj na dvoch mimoriadnych schôdzach, ktoré sa týkajú odvolávania členov vlády. Podľa vyjadrení koaličných poslancov by mala NR SR v stredu (22. 6.) voliť nového riaditeľa RTVS. Vyberať bude z ôsmich kandidátov.



V utorok ráno by sa mali poslanci na neverejnom rokovaní venovať správe o činnosti Slovenskej informačnej služby a správe o plnení úloh Vojenského spravodajstva. Od 14.00 h majú poslanci naplánované body z dielne rezortu spravodlivosti. Následne by sa mali zaoberať vetovaným zákonom, teda tzv. protiinflačným balíkom.



Plénum začalo v minulých dňoch mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Pokračovať by malo v nasledujúcom týždni. Takisto sa očakáva zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). Dôvodom je aj zlyhanie pri manažmente v súvislosti s medveďom hnedým.



Poslancov čaká hlasovanie o viacerých návrhoch. Ide napríklad o zákon o mediálnych službách, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a takzvaný zákon o digitálnom vysielaní. Hlasovať majú i o zákone o publikáciách.



Plénum má tiež hlasovať o zdanení mimoriadnych príjmov z ropy. Návrh bol súčasťou balíka, ktorý predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO) spolu s návrhom, ktorý prezidentka vetovala. O návrhu by mali podľa programu hlasovať poslanci v stredu.



V stredu by tiež mali rokovať o tzv. zákone o e-Governmente z dielne ministerstva investícií. Na programe schôdze majú tiež kontroverzný návrh zákazu vyvesiť na vybrané budovy symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu. Zaoberať by sa mali aj novelou, ktorá má posilniť oprávnenia komisára pre zdravotne postihnutých.



Neprerokované ostali aj zákony z dielne rezortu zdravotníctva, ako aj návrhy skupiny poslancov okolo Petra Pellegriniho (nezaradený). Podali napríklad novelu zákona o životnom minime. Priniesť by mohla nový mechanizmus mimoriadnej valorizácie sumy životného minima.