Poslancov, ktorí nastúpili do exekutívy, vystriedajú náhradníci

Bratislava 5. novembra (TASR) - Poslancov, ktorí sa stali štátnymi tajomníkmi alebo nastúpili do iných úradov a funkcií v exekutíve, vystriedajú v Národnej rade (NR) SR náhradníci. Ich mená sú zverejnené v rozhodnutiach predsedu NR SR na webe parlamentu.



V poslaneckých laviciach patriacich Smeru-SD má Juraja Gedru nahradiť Jaroslav Mego. Namiesto Igora Chomu má prísť do parlamentu Michal Kapuš a namiesto Igora Melichera zas Pavol Goga. Náhradník nastúpi aj miesto Jozefa Smatanu, má ním byť Peter Sokol.



Náhradníci nastúpia aj v klube Hlasu-SD. Keďže do exekutívy odišiel náhradník za ministra školstva Tomáša Druckera Ján Hrubý, jeho miesto v parlamente má obsadiť Zdenko Svoboda. Michala Kaliňáka má vystriedať Paula Puškárová, Luciu Kurilovskú zas Michal Bartek a Kamila Šaška má nahradiť Zdenka Mačicová.



Zmeny nastanú i v klube SNS. Miesto Filipa Kuffu mal nastúpiť europoslanec Miroslav Radačovský, ten sa však rozhodol neuplatniť si mandát. Náhradníkom tak má byť podľa výsledkov volieb Karol Farkašovský. Štefana Kuffu má vystriedať v poslaneckých laviciach Dagmar Kramplová.