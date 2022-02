Poslancov NRSR čaká ešte viacero neprerokovaných bodov

Bratislava 13. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (15. 2.). Na programe aktuálnej 55. schôdze ich čaká ešte viacero neprerokovaných bodov. Podľa programu zverejneného na webe NR SR by sa mali v utorok zákonodarcovia zaoberať aj novou súdnou mapou z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.



Reforma súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave. Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská alebo sídla. Zmeny sa týkajú aj krajských súdov. Okrem opozície či odborárov zmeny namietali aj koaliční partneri. V koalícii mali rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu.



V utorok poslancov čaká aj hlasovanie o viacerých prerokovaných návrhoch, keďže v piatok (11. 2.) nehlasovali. Rozhodnúť by mali napríklad o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne rezortu zdravotníctva, ktorá má zjednodušiť uznávanie dokladov o špecializáciách zdravotníkov. Obsahuje aj zmenu názvu "zdravotnícky asistent" na "praktická sestra – asistent". Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) to môže čiastočne stabilizovať situáciu v zdravotníctve. Nesúhlasí s tým poslankyňa Monika Kavecká (OĽANO), navrhla preto vynechať zmenu názvu z novelizácie.



Na februárovej schôdzi je okrem toho naplánovaná aj voľba komisára pre deti. Konať by sa mala vo štvrtok (17. 2.). Kandidátkami sú poslankyňa za OĽANO Katarína Hatráková a Mária Vargová.