Poslancov NRSR čaká v pondelok mimoriadna schôdza k zásahu NAKA

Bratislava 20. augusta (TASR) - Poslancov Národnej rady (NR) SR čaká v pondelok (21. 8.) mimoriadna schôdza k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Začať by sa mala o 11.00 h. Inicioval ju Smer-SD.



Strana chce presadiť uznesenie, ktorým by parlament konštatoval, že "po zásahu NAKA so súhlasom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti predstaviteľom Slovenskej informačnej služby (SIS), Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra, prokuratúry a ďalším bezpečnostným orgánom a orgánom ochrany práva sa bezprecedentne prehĺbila ústavná a bezpečnostná kríza v SR".



V uznesení sa tiež píše, že NR SR "so znepokojením upozorňuje NAKA a ÚŠP", že policajný zásah vyvolá v zahraničí vážne pochybnosti o fungovaní demokratického zriadenia na Slovensku. Zároveň chce strana zaviazať prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby si plnila povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, predstúpila pred parlament a informovala o situácii a opatreniach, ktoré prijala v rámci svojich právomocí.



Premiéra Ľudovíta Ódora, ktorý je poverený aj vedením rezortu vnútra, chce strana zaviazať k okamžitému odvolaniu Štefana Hamrana z funkcie policajného prezidenta. A tiež k tomu, aby prijal opatrenia vedúce k tomu, že mimo výkon služby budú postavení všetci obvinení vyšetrovatelia NAKA, tzv. čurillovci. Strana chce tiež zaviazať riaditeľa SIS, aby okamžite predložil parlamentu správu o bezpečnostnej situácii v SR.



Podporu rokovaniu avizovali poslanci za ĽSNS a Sme rodina i nezaradení poslanci, pôsobiaci v mimoparlamentnej Republike a Hlase-SD. Nepodporuje ho hnutie OĽANO a priatelia ani SaS. Nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera avizovali, že ak sa schôdza otvorí, predložia vlastné uznesenie na podporu vyšetrovateľov a odmietnutie konšpirácií.



NAKA v rámci akcie Rozuzlenie obvinila viacero osôb, vrátane šéfov SIS a NBÚ. Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.



K situácii zasadla aj bezpečnostná rada. Prezidentka a premiér deklarovali, že žiaden prevrat sa nedeje a chod dotknutých inštitúcií je zabezpečený. Na vyvodenie zodpovednosti voči aktérom kauzy vidia priestor potom, ako súdy a prokuratúry rozhodnú o zákonnosti trestných konaní.