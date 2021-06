B. Kollár už zvolal mimoriadne schôdze, odvolávať sa bude I. Matovič

Bratislava 29. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) už zvolal na utorok dve mimoriadne schôdze. Po hlasovaní o 17.00 h sa má začať schôdza o zmluve Slovenskej pošty. Po skončení tejto schôdze má následne začať mimoriadne rokovanie, na ktorom chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO). TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Mimoriadnu schôdzu k pošte inicioval opozičný Smer-SD. Chce na nej požiadať vládu, aby zabezpečila, že Slovenská pošta okamžite odstúpi od zmluvy so spoločnosťou Lama SK. Vláda by tiež podľa navrhovaného uznesenia mala zabezpečiť dôsledné prešetrenie, či nedošlo k uprednostneniu tejto súkromnej firmy pri verejnom obstarávaní. Strana hovorí, že vláda sa mala dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Šéf strany Robert Fico totiž hovorí, že na spoločnosť Lama SK je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.



Nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD chcú odvolávať Matoviča, a to aj v súvislosti s okolnosťami okolo využitia a nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Hovoria o "blamáži", pretože ak sa nepodarí predať nepoužité vakcíny, vznikne podľa nich Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. Matovičovi tiež poslanci vyčítajú, že ešte nie je predložený odškodňovací zákon či daňovo-odvodová reforma. Poslanci tiež kritizujú Matoviča za to, že ako predseda najsilnejšej koaličnej strany riadi túto vládu a bez jeho zvolenia sa v tomto štáte neudeje nič.



Iniciovanie schôdze na vyslovenie nedôvery Matovičovi podporilo podľa Hlasu-SD 39 opozičných poslancov. Bývalí koaliční poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek (obaja nezaradení) už avizovali, že budú hlasovať za odvolanie Matoviča.