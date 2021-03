Poslanec Gyimesi komunikuje s maďarskými stranami

Bratislava 21. marca (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽANO) nedostal ponuku byť členom mimoparlamentných strán SMK či Spolupatričnosť. Povedal to pre TASR s tým, že nedostal ani ponuku viesť spoločný subjekt maďarských strán. Z jeho vyjadrení vyplýva, že by takú ponuku neprijal. O vytvorení spoločného subjektu hovoria tri strany - SMK, Spolupatričnosť a Most-Híd. Gyimesi sa podľa Mosta-Híd javí ako človek, ktorý je na strane konfliktov. Spolupatričnosť hovorí, že je s poslancom v kontakte, strana dodáva, že je otvorená hlbšej spolupráci s každým, "kto chce a vie zastupovať záujmy našej komunity".



Gyimesi podľa svojich slov spolupracuje s SMK a Spolupatričnosťou verejne, majú spoločné aktivity i témy, ktoré presadzujú. Ponuku na oficiálny vstup do niektorej zo strán nedostal. "Takúto ponuku som nedostal a na takúto ponuku by som ani nereflektoval, pretože som pevnou súčasťou koalície a pevnou súčasťou poslaneckého klubu hnutia OĽANO," povedal pre TASR.



Poslanec uviedol, že s maďarskými stranami sa rozpráva o všetkých témach, ktoré sú v slovensko-maďarských vzťahoch nevyriešené, ako aj o zákonoch, ktoré pomôžu rozširovať práva národnostných komunít na Slovensku. Gyimesi sa tiež zdržal pri nedávnom hlasovaní v parlamente o novele zákona o štátnom občianstve, Jedinú alternatívu vidí v tom, aby nikto nemohol prísť proti svojej vôli o slovenské občianstvo. V tejto súvislosti chystá aj pozmeňujúci návrh.



Gyimesi nie je súčasťou tvorby spoločného projektu maďarských strán. Odmietol to poslanec, ako aj strany SMK či Most-Híd. "Strana Most-Híd si nevie predstaviť, aby na čele novej strany stála osoba, ktorá politiku využíva na rozdúchavanie národnostných vášní. Počas svojho pôsobenia v poslaneckom klube OĽANO neraz ukázal, že je na strane konfliktov, nie na strane dohody a výsledkov," uviedla pre TASR hovorkyňa strany Klára Magdeme. Tlačový tajomník SMK Róbert Králik skonštatoval, že v strane neuvažujú, že by oslovili Gyimesiho stať sa súčasťou strany. Spolupatričnosť je s poslancom v kontakte. "Mali sme viaceré spoločné agendy. Keďže sme v posledných mesiacoch začali budovať naše štruktúry, postupne narastá počet členov. Sme otvorení hlbšej spolupráci s každým, kto chce a vie zastupovať záujmy našej komunity," doplnila Réka Bokor zo Spolupatričnosti.



Rokovania o vytvorení spoločného maďarského subjektu sa podľa strán vyvíjajú sľubne. "Rokovania sú naďalej intenzívne a veríme, že smerujú k tomu, aby zúčastnené strany médiám a voličom v dohľadnej dobe predstavili spoločný projekt, ktorý sa stane silnou politickou reprezentáciou južných a východných regiónov, príslušníkov maďarskej komunity a ďalších národností," skonštatovala Magdeme.



Spolupatričnosť tvrdí, že ak Maďari nechcú byť "druhotriednymi občanmi krajiny", musia mať zastúpenie v parlamente a vo vláde. "S kolegami z ďalších maďarských strán sa vedú rozhovory o vytvorení silného a jednotného maďarského zastúpenia," uzavrela Bokor.