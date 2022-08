Poslanec Kuffa s bratom odmietajú, že by niekoho zbili

Bratislava 18. augusta (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda strany Život-NS Filip Kuffa spolu s bratom Gregorom Kuffom odmietajú, že by sa niekto z ich rodiny bil s farmármi alebo sa niekomu vyhrážal. Reagovali tak na medializované informácie o podvodoch s pôdou a útokmi na farmárov.



Filip Kuffa hovorí, že sú napádaní preto, že sú opoziční politici. Trestné oznámenie, ktoré na nich podali v súvislosti s napadnutím, považuje za neoprávnené. Potvrdil, že sa preto obrátili aj na Generálnu prokuratúru (GP) SR. Gregor Kuffa odmieta, že by ich rodina pozemky získavala nekalo. "Prezentujete to, akoby sme prišli niekde s hrubou silou a 'štvoráky' nám záhadne naskákali na naše listy vlastníctva," podotkol.



Obaja poukázali na viaceré problémy v oblasti pôdohospodárstva. Tvrdia, že sa na nich v strane obrátili viacerí pôdohospodári, ktorí zažili podobný teror zo strany rôznych väčších podnikov. Deklarovali záujem prispieť k zmene pomerov v tejto oblasti.