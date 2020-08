Poslanec ĽSNS mal pozitívny test na koronavírus

Bratislava 14. augusta (TASR) – Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú ĽSNS Eduard Kočiš mal pozitívny test na nový koronavírus. Upozornil na to Denník N, pre TASR to potvrdil poslanec NR SR a hovorca ĽSNS Ondrej Ďurica.



Podľa Ďuricu Kočiš nemá žiadne symptómy ochorenia, v ostatných dňoch sa vrátil z dovolenky v Bulharsku. Ďurica ďalej informoval, že je o tom parlament informovaný, poslanci klubu ĽSNS sa testovať nebudú vzhľadom na to, že neboli s Kočišom v posledných týždňoch vo fyzickom kontakte.