Poslanec M. Vetrák sa chce pýtať Žilinku na cestu do Moskvy

Bratislava 22. januára (TASR) - Na najbližšom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR chce jeho predseda Milan Vetrák (OĽANO) otvoriť tému pozvania generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Chce sa ho pýtať na jeho cestu do Moskvy, na súdnu mapu i na problematiku paragrafu 363. Vetrák predpokladá, že by si ho mohli zavolať na zasadnutie výboru na 1. februára.



Vetrák pripomenul, že Žilinka počas návštevy Ruskej federácie s tamojšou generálnou prokuratúrou uzavrel dohodu o vyšetrovaní kyberzločinov. Šéfa prokurátorov sa chce pýtať i na návrh súdnej mapy, kde sa upravujú aj sídla okresných prokuratúr. "Je potrebné vedieť jeho názor na návrh, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková," uviedol na sociálnej sieti.



"Ďalším dôvodom jeho pozvania je nedokončená schôdza výboru z minulého roka, z ktorej sa ospravedlnil. Rád by som dokončil tému rozhodnutia prokuratúry k paragrafu 363," pripomenul Vetrák.



Členovia výboru sa majú zísť vo štvrtok (27. 1.), kde sa majú dohodnúť, na aký termín si Žilinku pozvú. Vetrák na sociálnej sieti uviedol, že by ho mohli zavolať 1. februára ešte pred začiatkom schôdze NR SR.



Účasť Žilinku na ústavnoprávnom výbore žiada aj poslanec Za ľudí a člen výboru Juraj Šeliga. Generálny prokurátor podľa neho spôsobil podpisom spolupráce s ruskou generálnou prokuratúrou Slovensku medzinárodnú hanbu.



Generálny prokurátor sa minulý týždeň v Moskve zúčastnil na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry. S tamojším generálnym prokurátorom podpísal program spolupráce v rokoch 2022 a 2023. Zahŕňa dva okrúhle stoly, workshopy či odborné stretnutie. Diskutovať sa má o spolupráci pri extradíciách. Tiež o problematike dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia, ochrany práv sociálne slabších skupín či stíhaní korupcie. Má sa uskutočniť aj workshop o boji proti počítačovej kriminalite či proti nadnárodnému organizovanému zločinu.