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Poslanec NR SR T. Szalay sa stal členom strany SaS
Szalay pôsobí ako lekár a zdravotnícky analytik. Od roku 2018 pôsobil ako lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a v roku 2020 sa stal riaditeľom odboru zdravotníctva BSK.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS) sa od pondelka stal členom strany SaS. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. SaS považuje Szalaya za výraznú odbornú posilu s dvomi desaťročiami skúseností so zdravotníctvom, zdravotníckou politikou a jeho riadením.
„Do SaS som vstúpil preto, že chcem presadzovať riešenia, ktorým verím, a nie iba komentovať problémy slovenského zdravotníctva. Zdravotníctvo poznám z viacerých strán - ako lekár, analytik, človek, ktorý sa podieľal na tvorbe zdravotníckej politiky, ale aj ako človek, ktorý ho priamo riadil na úrovni Bratislavského kraja. Viem preto veľmi dobre, kde systém zlyháva a čo treba zmeniť,“ uviedol Szalay.
Medzi priority strany v zdravotníctve patrí efektívnejšie riadenie rezortu, meranie výsledkov, reforma štátnych nemocníc, podpora ambulantného sektora, menej byrokracie pre zdravotníkov, lepšie využívanie dát, reforma liekovej politiky či adresná prevencia.
Szalay pôsobí ako lekár a zdravotnícky analytik. Od roku 2018 pôsobil ako lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a v roku 2020 sa stal riaditeľom odboru zdravotníctva BSK. Neskôr pôsobil ako hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2023 bol zvolený za poslanca NR SR z kandidátky SaS.
„Do SaS som vstúpil preto, že chcem presadzovať riešenia, ktorým verím, a nie iba komentovať problémy slovenského zdravotníctva. Zdravotníctvo poznám z viacerých strán - ako lekár, analytik, človek, ktorý sa podieľal na tvorbe zdravotníckej politiky, ale aj ako človek, ktorý ho priamo riadil na úrovni Bratislavského kraja. Viem preto veľmi dobre, kde systém zlyháva a čo treba zmeniť,“ uviedol Szalay.
Medzi priority strany v zdravotníctve patrí efektívnejšie riadenie rezortu, meranie výsledkov, reforma štátnych nemocníc, podpora ambulantného sektora, menej byrokracie pre zdravotníkov, lepšie využívanie dát, reforma liekovej politiky či adresná prevencia.
Szalay pôsobí ako lekár a zdravotnícky analytik. Od roku 2018 pôsobil ako lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a v roku 2020 sa stal riaditeľom odboru zdravotníctva BSK. Neskôr pôsobil ako hlavný lekár Bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2023 bol zvolený za poslanca NR SR z kandidátky SaS.