Pondelok 13. apríl 2026
Poslanec R. Malatinec zvoláva na parlamentnú pôdu diskusiu o FPU

.
Na snímke poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - V kinosále Národnej rady SR sa v utorok (14. 4.) o 12.00 h uskutoční diskusia k otázke fungovania Fondu na podporu umenia (FPU). Zvolal ju nezaradený poslanec Roman Malatinec, pričom avizuje aj účasť troch desiatok zástupcov kultúrnej obce.

„Stretnutie má ambíciu vytvoriť priestor pre konštruktívny dialóg medzi poslancami a zástupcami zriadenej aj nezriaďovanej kultúry o aktuálnych výzvach v systéme podpory kultúry, najmä v oblasti transparentnosti rozhodovacích procesov, odbornosti hodnotiacich orgánov, fungovania komisií a dopadov zmien na prax,“ vysvetlil poslanec.

Malatinec skonštatoval, že iniciatíva je odrazom situácie, keď FPU má síce peniaze na podporu kultúry, no nevie ich doručiť tým, ktorí na to čakajú. Ohrozené je tým množstvo kultúrnych podujatí, no zároveň sa neistota prenáša aj na cestovný ruch a príjmy malých obcí, pre ktoré predstavujú kultúrne podujatia jednu z mála podnikateľských príležitostí.
.

