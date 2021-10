Stančík chce ohľadom stíhania vyšetrovateľov podať trestné oznámenie

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. októbra (TASR) – Poslanec OĽANO Andrej Stančík je pripravený podať trestné oznámenie v súvislosti so zisteniami súdu o bezdôvodnosti stíhania vyšetrovateľov NAKA. V oznámení, ktoré poslal prostredníctvom mediálneho tímu OĽANO, avizuje, že tak urobí vtedy, ak nebudú konať zložky, ktoré to majú v kompetencii.informoval Stančík. Je presvedčený, že závažné zistenia z uznesenia senátu Krajského súdu v Bratislave pridávajú na váhe tvrdeniam, ktoré hovoria o snahách zastaviť vyšetrovanie veľkých káuz za každú cenu.Hnutie Sme rodina v stanovisko zopakovalo, že rozhodnutia súdu nekomentuje.napísali z tlačového oddelenia Sme rodina.Líderka Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že rozhodnutie krajského súdu v kauze stíhaných policajtov ukazuje vážne zlyhanie prokuratúry aj inšpekcie a vzbudzuje i podozrenia z účelového konania. Kritizuje v tejto súvislosti aj opätovné použitie paragrafu 363 generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom v ďalšom korupčnom prípade.upozornila Remišová, ktorá je odhodlaná intenzívnejšie bojovať za zrušenie paragrafu 363.Tri sudkyne Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktoré jednomyseľne rozhodli o prepustení vyšetrovateľov NAKA, v uznesení skonštatovali, že stíhanie nie je v poriadku. Kritizujú postupy okresného sudcu aj prokurátora, predložené dôkazy považujú za nedostatočné na to, aby boli skutky kvalifikované ako trestné činy, respektíve, aby z nich vyplynulo podozrenie z trestnej činnosti.Štvoricu vyšetrovateľov a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) 13. septembra. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave ich z väzby prepustil 1. októbra.Generálna prokuratúra SR v súvislosti s uznesením KS uviedla, že v uvedenej trestnej veci budú predložené sťažnosti obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia na rozhodnutie Generálnej prokuratúre SR.