Poslanecké kluby si na svoje fungovanie rozdelia 5180 eur mesačne

Bratislava 29. októbra (TASR) - Poslanecké kluby v Národnej rade (NR) SR si rozdelia celkovo 5180 eur na svoje fungovanie, mesačne im pripadá 35 eur na jedného člena. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu zverejneného na webe NR SR.



Najviac financií dostane klub Smer-SD, ktorý má najvyšší počet členov, teda 41. Prináleží mu 1435 eur. Strana má mať podľa výsledkov volieb 42 členov, jedna poslankyňa však ešte nezložila sľub a neujala sa mandátu. Urobiť by tak mala na najbližšej schôdzi.



Druhú najvyššiu sumu dostane PS s 32 členmi, a to 1120 eur. Nasleduje Hlas-SD s 27 poslancami a príspevkom vo výške 945 eur. Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ má aktuálne 15 členov a dostane 525 eur. Klubu rovnako chýba jedna poslankyňa, ktorá ešte nenastúpila do parlamentu.



Klub KDH s 12 členmi dostane na svoje fungovanie 420 eur. SaS s 11 poslancami pripadne 385 eur. SNS s desiatimi poslancami dostane na úhradu výdavkov klubu 350 eur.