Poslanecké návrhy Kollár zaradí na májovú schôdzu, všetky neprerokujú

Bratislava/Peking 18. apríla (TASR) – Na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR zaradí jej predseda Boris Kollár (Sme rodina) všetky návrhy, ktoré poslanci predložili do parlamentu. Pre TASR povedal, že ak prešli parlamentným legislatívnym a právnym odborom, nemá dôvod ich nezaradiť. Nemyslí si, že sa všetky návrhy prerokujú. Schôdza sa má začať 2. mája.



"Legislatívny odbor by nás už dopredu upozornil, že to nie je v poriadku. Takže, keď to prešlo cez kontrolu legislatívnym odborom, bude všetko zaradené. Myslím si, že 200 bodov sa neprerokuje. Najprv pôjdu dôležité vládne návrhy, potom vládne návrhy, ktoré sú podávané cez poslancov, a potom možno ešte nejaké významné zákony, ktoré predradím pred ostatnými," priblížil Kollár plánovaný priebeh schôdze.



"Uvidíme, ako sa poslanci rozhodnú, či to znova niekde ´utnú´ a zase presunú na ďalšiu schôdzu. Nemyslím si, keď sa na to pozerám, že parlament bude v kuse rokovať dva mesiace, aby prerokoval všetky populistické návrhy jednotlivých poslancov, alebo niektoré až bizarnosti typu pornografia a potvrdenie u notára," doplnil.



Do letnej prestávky čakajú poslancov ešte dve riadne schôdze, v máji a júni. Na májovej schôdzi by malo byť okolo 200 bodov programu, je na ňu presunutých aj viacero bodov z predchádzajúcej schôdze.