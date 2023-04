Poslanecký prieskum k nemocnici na Rázsochách sa neuskutoční

Bratislava 13. apríla (TASR) - Poslanecký prieskum k projektu novej nemocnice na bratislavských Rázsochách sa neuskutoční. Parlamentný výbor pre zdravotníctvo ho vo štvrtok neodsúhlasil. Členovia výboru sa však s otázkami k tejto veci obrátia na Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad vlády SR.



Poslanci na štvrtkovom zasadnutí rozhodli o prerušení výboru. Rokovať sa má opäť 26. apríla o 14.00 h. Členovia výboru majú otázky k projektu do nedele (16. 4.) zaslať predsedovi výboru Marekovi Krajčímu (OĽANO), ktorý sa následne obráti na kompetentných. Písomne odpovede pošlú naspäť členom výboru a o téme sa bude opäť diskutovať na výbore.



Poslanecký prieskum navrhla poslankyňa Národnej rady (NR) SR a členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS). "Predstavovala som si, že na základe toho by sme vedeli zaujať presné a vecné stanovisko," skonštatovala. Zopakovala, že výstavba hrubej stavby nemocnice na Rázsochách sa podľa nej nestíha a navrhuje presun financií do iných nemocníc na Slovensku.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger uviedol, že projekt sa podľa informácií, ktorými disponuje, dá stihnúť. "Využijeme všetky nástroje na to, aby sme využili peniaze z plánu obnovy na výstavbu Rázsoch," povedal. Premiér zároveň deklaroval, že nedopustí, aby vyčlenené peniaze na Rázsochy prepadli. "Samozrejme, že máme aj plán B a C. (...) Sústreďujeme sa však na najvyšší ciel, a to je mať Rázsochy a mať ich zaplatené z plánu obnovy," doplnil.



Riaditeľka Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) Lívia Vašáková priblížila, že s Európskou komisiou (EK) sa intenzívne rokuje aj o posunutí niektorých termínov, s ktorými počíta plán obnovy. "Za NIKA som spomínala, že rokujeme s EK o tom, aby sme posunuli míľnik, ktorý je na konci roka 2025 na polovicu roka 2026. Neformálne máme vyrokované, že toto by sa malo podariť. Formálne by sme sa to mali dozvedieť až v júli," skonštatovala. S EK sa podľa nej dohodli aj na navýšení jednotkových cenových benchmarkov. "Aby sa nemocnice stavali za také ceny, aké momentálne sú, lebo inak by to musel dofinancovať štátny rozpočet alebo by sa projekty nerealizovali," dodala.