Poslankyňa NR SR J. Bittó Cigániková PVV nepodporí

Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) nové programové vyhlásenie nepodporí. Potvrdila to pre TASR. Zdôvodňuje to tým, že v materiáli sa nachádza bod o vytvorení unitárneho systému zdravotného poistenia.



"Nebudem hlasovať za unitárny systém v žiadnom prípade, to je pre mňa červená čiara," povedala. Ako ďalej uviedla, nikto ju nepresvedčí, že pokiaľ bude existovať "jeden štátny moloch" bez akejkoľvek motivácie sa zlepšovať, bude sa zlepšovať kvalita služieb.



Zdôraznila, že úlohou nie je likvidovať konkurenčné zdravotné poisťovne, ale nastaviť systém tak, aby zisk mohli mať zdravotné poisťovne naviazaný na konkrétny merateľný prínos pre pacienta, ako napríklad časová dostupnosť.



Bittó Cigániková nepodpísala ani PVV v prvej vláde pod vedením vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽANO), a to z rovnakého dôvodu.