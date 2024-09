Poslankyňa M. Holečková odchádza z KDH

Bratislava 16. septembra (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Holečková odchádza z KDH. Oznámila to na sociálnej sieti. Podľa svojich slov nedokáže ďalej pôsobiť v strane, ktorej krokom prestala rozumieť, a taktiež nedokáže "pravdivo a čestne hájiť záujmy", s ktorými nie je stotožnená. O svojej politickej budúcnosti bude Holečková informovať v najbližších týždňoch. Naďalej bude pôsobiť v NR SR.



"Do KDH som vstúpila v časoch, keď vedenie strany jasne vedelo, čo chce dosiahnuť, proti komu strana stojí a kto sú jej potenciálni partneri. Práci pre KDH som venovala viac ako osem rokov a nášmu boju za lepšie Slovensko som verila. Ďalej to však už nejde," napísala Holečková. Kresťanským demokratom sa poďakovala za spoluprácu a dlhoročnú podporu. "Naše pohľady na zásadné otázky sa však začali rozchádzať," dodala.



Holečková tvrdí, že za viaceré svoje kroky si od vedenia KDH vyslúžila kritiku a obvinenia z individualizmu. Išlo napríklad o prípad, keď upozornila na podľa nej netransparentné míňanie peňazí na cyrilo-metodské oslavy, ako aj o jej návrh novely Trestného poriadku. Navrhla, aby rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti bolo povinne preskúmané súdom.







"Mojím cieľom nikdy nebolo KDH škodiť či rozbíjať jeho jednotu, preto som sa po dlhom uvažovaní rozhodla skončiť svoje pôsobenie v KDH a tým pádom umožniť, aby KDH mohlo jednotne presadzovať politiku a stratégiu, ktorej verí," skonštatovala poslankyňa. Dodala, že sa snažila prinášať témy a riešenia, ktoré voličov naozaj zaujímajú a s ktorými KDH išlo do parlamentných volieb. "Do budúcnosti prajem hnutiu a jeho predstaviteľom mnoho prezieravých a rozumných krokov," doplnila.



Holečková bola zvolená do NR SR v parlamentných voľbách v septembri 2023. Stala sa predsedníčkou poslaneckého klubu KDH. V tejto funkcii ju v júni vystriedal Igor Janckulík.