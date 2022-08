Posledná rozlúčka s kardinálom Tomkom sa bude konať 11. augusta

Vatikán 8. augusta (TASR) - Posledná rozlúčka so zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom sa bude konať 11. augusta o 11.00 h vo vatikánskej Bazilike sv. Petra pri oltári katedry. TASR informuje na základe správy spravodajského webu Vatican News.Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel 8. augusta o 05.00 h vo svojom byte v Ríme, kde sa oňho starali Milosrdné sestry svätého Vincenta de Paul (satmárky).Pre zranenie krčnej chrbtice ho 25. júna previezli do rímskej Gemelliho nemocnice. V sobotu 6. augusta sa vrátil do svojho bytu v Ríme, kde pokračoval v domácej liečbe, na ktorú dohliadala zdravotná sestra.Počas jeho pobytu v nemocnici ho bol navštíviť vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, píše Vatican News.Významnú osobnosť kardinála Jozefa Tomka si pripomenulo aj Veľvyslanectvo SR vo Vatikáne. V príspevku na sociálnej sieti uviedlo, že má v pamäti túto významnú osobnosť a modlí sa za ňu.Ďalšie informácie o pohrebnom obrade v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde bude pochovaný, poskytne Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).