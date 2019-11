Posledné rokovanie NR SR by mohlo byť v decembri

Bratislava 1. novembra (TASR) - Poslanci by sa mali naposledy v tomto volebnom období stretnúť v pléne Národnej rady (NR) SR na prelome novembra a decembra. Pripúšťajú však aj to, že snemovňa bude rokovať ešte v januári nasledujúceho roka, závisí to od poslaneckých návrhov a zákonov vetovaných prezidentkou. Viaceré strany ešte plánujú predložiť poslanecké návrhy zákonov. Podľa harmonogramu schôdzí tak môžu urobiť do 8. novembra.



Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Tibor Bastrnák pre TASR povedal, že ich klub už neplánuje predložiť poslanecké návrhy, podľa jeho slov nechcú robiť populistickú politiku. "V decembri bude ešte normálna schôdza, je tam síce rozpočet, ale nepredpokladám, že v januári schôdza bude," vysvetlil a skonštatoval, že je už preto zbytočné predkladať návrhy. Zvolanie januárovej schôdze by ho prekvapilo, vzhľadom na možné vetovanie zákonov prezidentkou sa to však podľa jeho slov stať môže.



Podobne by sa mal zachovať Smer-SD. "Nie sme dohodnutí na návrhoch," uviedol pre TASR člen predsedníctva Smeru-SD Ľubomír Petrák. To, či bude januárová schôdza parlamentu, však povedať nevedel.



"Nejaké 'pozmeňováky' máme pripravené a dva alebo tri legislatívne návrhy pravdepodobne podáme," povedal pre TASR podpredseda parlamentu a člen strany SaS Martin Klus. Priblížil, že hoci plánujú predložiť návrhy, nebudú to zásadné balíky zmien. Predpokladá, že hlasovanie o ich návrhoch dopadne tak ako zvyčajne, teda že ich koalícia nepodporí. Odhaduje však, že januárová schôdza bude. "Máme prísľub z grémia, že ak by prešli do druhého a tretieho čítania, rokovanie by mohlo byť aj v januári," dodal.



Podobne to vidí aj predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger. Hnutie rovnako plánuje predložiť návrhy. "Bavili sme sa s právnikom, ak prejde niečo do druhého čítania, tak predseda je povinný v januári zvolať schôdzu," skonštatoval. Zo skúsenosti však aj podľa jeho slov vyplýva, že opozičné návrhy neprechádzajú. Rovnako pripúšťa, že by prezidentka ešte mohla vetovať niektoré zákony.



V Sme rodina podľa slov podpredsedu poslaneckého klubu Petra Pčolinského riešia, či ešte má zmysel niečo predkladať. "Žiadny harmonogram na január nie je schválený, to znamená, že by nemala byť žiadna schôdza. Preto je na mieste otázka, či má zmysel predkladať nové návrhy na poslednú schôdzu," skonštatoval. Myslí si však, že v januári schôdza ešte bude. Nepovažuje však za rozumné v takom krátkom období pred voľbami predkladať návrhy na závažné zmeny.



Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) pripustil, že by mohla byť schôdza aj v januári. V závere októbrovej schôdze povedal novinárom, že je sám zvedavý, ako sa poslanci zachovajú v súvislosti s dohodou, že na poslednej schôdzi by už nemali byť poslanecké návrhy. Ak by však v decembri nejaké návrhy prešli do druhého čítania, v januári by sa nimi mohli poslanci podľa jeho slov zaoberať v druhom čítaní.



Takýmto návrhom môže byť napríklad stratifikácia nemocníc. Hlasovanie o reforme nemocníc totiž napokon presunuli na nasledujúcu schôdzu, zákonodarcovia by tak mohli rozhodnúť o tom, či ju posunú do druhého čítania ešte v novembri. Pripúšťa to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).