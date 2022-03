Pôsobnosť Fondu na podporu vzdelávania by sa mohla rozšíriť

Bratislava 4. marca (TASR) - Možnosti využitia Fondu na podporu vzdelávania a jeho pôsobnosť by sa mohli rozšíriť. Vyplýva to z novely zákona o fonde, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci. Okrem iného navrhujú napríklad sprístupnenie poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, ale aj zníženie administratívnej záťaže.



"Cieľom návrhu je najmä rozšírenie pôsobnosti Fondu na podporu vzdelávania o ďalšie činnosti súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov fondom, pričom návrhom sa zavádza popri existujúcej možnosti poskytovania pôžičiek možnosť poskytovania iných foriem finančných prostriedkov, napríklad prostredníctvom grantov alebo štipendií," píše sa v dôvodovej správe. Rámcové podmienky ich poskytovania by mali obsahovať programy a schémy vlády alebo rezortu školstva.



Novelou poslanci navrhujú sprístupnenie poskytovania pôžičiek pre širší okruh žiadateľov, pri ktorých možnosti zabezpečenia pôžičky ručením sú obmedzené. Napríklad, ak ide o osobu, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. "Pri vymedzenom okruhu žiadateľov sa navrhuje nevyžadovať zabezpečenie pôžičky ručením," doplnili predkladatelia.



Návrh obsahuje aj úpravy vo vzťahu k rade fondu a k dozornej rade. Týkajú sa najmä zloženia oboch orgánov, predĺženia funkčného obdobia ich členov, ale aj pôsobnosti rady fondu. Okrem iného majú niektoré úpravy podľa predkladateľov zefektívniť činnosti niektorých orgánov fondu i doterajšieho procesu poskytovania pôžičiek.