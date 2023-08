Post Bellum chce kampaňou mobilizovať ľudí ísť voliť

Bratislava 29. augusta (TASR) - Občianske združenie Post Bellum v utorok otvorilo kampaň s názvom #StrazcoviaDemokracie. Cieľom je mobilizovať demokraticky zmýšľajúcich ľudí ísť voliť a ochrániť tak demokraciu pred jej zničením populistami a fašistami.



"Chceme dať do kontrastu, aké jednoduché je to, čo dnes môžeme všetci urobiť na obranu demokracie, voči tomu, aké obrovské obete museli priniesť naši predkovia, keď o demokraciu prišli a museli bojovať za jej návrat," vysvetlila riaditeľka združenia Sandra Polovková.



Združenie sa v tomto prípade nezameralo iba na obete totalitných režimov, ale aj na to, čo im predchádzalo: postupné okliešťovanie demokracie a posledné voľby, ktoré ešte boli slobodné.



#StrazcoviaDemokracie budú ľuďom dôležitosť účasti vo voľbách pripomínať v on-line priestore, na sociálnych sieťach, prostredníctvom influencerov, na výstave, prostredníctvom zbierky či cez študentské workshopy na školách.