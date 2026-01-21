< sekcia Slovensko
Post Bellum nesúhlasí a rozporuje čiastkový výsledok vládneho auditu
Organizácia Post Bellum rešpektuje právo donorov kontrolovať a auditovať správnosť využívania verejných zdrojov.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Občianske združenie Post Bellum nesúhlasí a rozporuje čiastkové výsledky vládneho auditu, ktorý sa začal v organizácii realizovať na základe poverenia na vykonanie vládneho auditu zo 17. novembra minulého roka. Audítorská skupina sa v novembri a decembri 2025 zamerala na kontrolu nakladania s verejnými zdrojmi v roku 2022. Predbežným výsledkom vládneho auditu je šesť zistených nedostatkov a návrh na vrátenie 38.280 eur z verejných zdrojov z dôvodu údajného porušenia finančnej disciplíny. TASR o tom informovala riaditeľka združenia Sandra Polovková.
„Odmietame takýto čiastkový záver vládneho auditu a sme pripravení v prípade, že by od nás štát vyžadoval vrátenie finančných zdrojov z riadne naplnených, vyúčtovaných a príslušnými ministerstvami skontrolovaných a ukončených projektov, obrátiť sa na súd,“ uviedla Polovková. Podotkla, že združenie nerozumie, prečo sa v materiáli predloženom na stredajšie rokovanie vlády hovorí o troch finančných nedostatkoch v hodnote 53.638 eur, keď vo všetkých podkladoch, ktoré organizácia dostala od vládneho auditu, sa spomína suma 38.280 eur.
Považuje za absurdné, ak napríklad vládny audit tvrdí, že Post Bellum dve verejné inštitúcie požiadalo o podporu rovnakého projektu. Audit pritom podľa riaditeľky vôbec nezobral do úvahy a neakceptoval ich námietky, v ktorých vysvetľujú, že išlo o dva rôzne projekty, ktoré sa líšili napríklad rozpočtom, časom realizácie projektov či počtom realizovaných vzdelávacích podujatí. To podľa nej deklarujú aj vo vecných vyhodnoteniach jednotlivých projektov.
„Vládny audit nespochybnil, že prostriedky boli vynaložené na deklarovaný účel, ale tvrdí, že boli použité v rozpore s dohodnutými podmienkami na ten istý projekt. My, naopak, tvrdíme a preukazujeme, že to tak nebolo a prostriedky boli použité v súlade s podmienkami poskytnutej dotácie na rôzne projekty. V Post Bellum to stále vnímame ako nedorozumenie a na základe faktov sa budeme brániť dostupnými právnymi spôsobmi. Takýchto nedorozumení je v predbežnej správe viacero,“ doplnila Polovková.
Organizácia Post Bellum rešpektuje právo donorov kontrolovať a auditovať správnosť využívania verejných zdrojov. „Preto počas celého výkonu vládneho auditu postupovala maximálne súčinne, poskytovala audítorom požadované doklady, informácie a vysvetlenia a audit vníma ako legitímny kontrolný proces, ktorého účelom má byť zvyšovanie transparentnosti, kvality a správnosti nakladania s verejnými prostriedkami,“ dodala riaditeľka.
Podľa názoru prijímateľa neboli pri formulovaní niektorých záverov zohľadnené všetky relevantné skutkové okolnosti a dostupné dôkazy. Na to podľa Polovkovej združenie upozornilo audítorov písomne, keď 12. januára tohto roka podalo námietky voči návrhu čiastkovej správy z vládneho auditu z 19. decembra minulého roka.
