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Post Bellum organizuje siedmy ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí
Okrem už tradičnej návštevy Múzea holokaustu v Seredi sa účastníci memoriálu tento rok prvýkrát pozrú aj na novootvorený pamätník obetí holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava/Vrútky 14. júla (TASR) - Občianske združenie (OZ) Post Bellum organizuje od 19. do 26. júla siedmy ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esti - židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami.
„Budeme kráčať miestami, ktoré sú späté so životom pamätníka Eliho Vaga, jeho sestry Ester Vagovej, ich ďalšej rodiny, priateľov a rodiny Vaculčiakovcov, ktorá ich ukryla a zachránila. Zastavujeme sa na miestach, kde ako deti žili, ukrývali sa, alebo na historických a pamätných miestach, ktoré sú spojené s naším bojom proti fašizmu a rasovej diskriminácii,“ priblížila Polovková.
Memoriál začína v nedeľu 19. júla otváracím koncertom vo Vrútkach, na ktorom vystúpi speváčka Zuzana Mikulcová. Okrem už tradičnej návštevy Múzea holokaustu v Seredi sa účastníci memoriálu tento rok prvýkrát pozrú aj na novootvorený pamätník obetí holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietne podujatie v Kremničke pri Banskej Bystrici.
„Už tradične sú medzi účastníkmi memoriálu ľudia, ktorých predkovia boli v protifašistickom odboji, či prežili holokaust, pedagógovia, novinári, ľudia so záujmom o naše dejiny, ale aj tí, ktorí sa na pochod vydávajú s rovnakou motiváciou ako napríklad na turisticky atraktívnu Cestu hrdinov SNP. Spoznať svoje fyzické možnosti a súčasne kráčať s myšlienkou,“ dodala Polovková.
„Budeme kráčať miestami, ktoré sú späté so životom pamätníka Eliho Vaga, jeho sestry Ester Vagovej, ich ďalšej rodiny, priateľov a rodiny Vaculčiakovcov, ktorá ich ukryla a zachránila. Zastavujeme sa na miestach, kde ako deti žili, ukrývali sa, alebo na historických a pamätných miestach, ktoré sú spojené s naším bojom proti fašizmu a rasovej diskriminácii,“ priblížila Polovková.
Memoriál začína v nedeľu 19. júla otváracím koncertom vo Vrútkach, na ktorom vystúpi speváčka Zuzana Mikulcová. Okrem už tradičnej návštevy Múzea holokaustu v Seredi sa účastníci memoriálu tento rok prvýkrát pozrú aj na novootvorený pamätník obetí holokaustu a rasového násilia v Banskej Bystrici. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietne podujatie v Kremničke pri Banskej Bystrici.
„Už tradične sú medzi účastníkmi memoriálu ľudia, ktorých predkovia boli v protifašistickom odboji, či prežili holokaust, pedagógovia, novinári, ľudia so záujmom o naše dejiny, ale aj tí, ktorí sa na pochod vydávajú s rovnakou motiváciou ako napríklad na turisticky atraktívnu Cestu hrdinov SNP. Spoznať svoje fyzické možnosti a súčasne kráčať s myšlienkou,“ dodala Polovková.