Post Bellum organizuje verejnú zbierku pri príležitosti Dňa veteránov

Bratislava 11. novembra (TASR) - Pri príležitosti piatkového Dňa vojnových veteránov organizuje občianske združenie Post Bellum verejnú zbierku v uliciach krajských miest. Príspevkom do zbierky podporia občania dokumentovanie príbehov vojnových veteránov a pamätníkov 20. storočia. Poďakovaním je červený mak, ktorý je medzinárodným symbolom vojnových veteránov. TASR o tom informovala Vanda Hlaváčková zo združenia.



"V poslednom období stále viac vidíme, ako je dôležité poznať našu minulosť. Vďaka poučeniu sa z nej môžeme zabrániť, aby sa opäť na Slovensku opakovali hrôzy neslobodných totalitných režimov," vysvetľuje riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková, prečo je dôležité pripomínať si príbehy vojnových hrdinov a pamätníkov.



Združenie sa už jedenásť rokov venuje zaznamenávaniu príbehov z kľúčových momentov 20. storočia. Príbehy nahráva do online archívu Memory of Nations, najväčšieho online archívu svojho druhu v Európe. Ďalej ich rozpráva tisícom detí ročne na školách, prostredníctvom výstav a v médiách.



Mladých ľudí s prenosnými pokladničkami možno v piatok stretnúť v krajských mestách Slovenska. Podporiť dokumentovanie príbehov pamätníkov možno aj online darovaním alebo prostredníctvom darcovskej sms. Všetky informácie o možnostiach sú na www.denveteranov.sk.