Post Bellum: Je dôležité pripomínať si skutočnú podobu holokaustu

Bratislava 27. januára (TASR) - V dňoch, keď antivaxeri prirovnávajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19 k holokaustu, je dôležité si pripomínať jeho skutočnú podobu. Konštatuje to riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum Sandra Polovková pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Združenie zároveň pripravilo kampaň, ktorou chce príbehy preživších priniesť verejnosti.



"Boli by sme radi, keby sa nám kampaňou podarilo ľudí vyrušiť a v preplnenom mediálnom prostredí im tak umožnili venovať tichú spomienku obetiam, ktoré museli zomrieť iba pre to, že sa narodili v 'nevýhodnom' čase a s 'nevhodným' pôvodom," vysvetľuje Polovková.



Na najnavštevovanejších slovenských spravodajských a lifestylových weboch od štvrtka presne 69.000 užívateľov uvidí fotografiu predlaktia s vytetovaným číslom a s informáciou, že toto číslo nie je šťastné. Každé zobrazenie predstavuje jednu obeť holokaustu na Slovensku. Po kliknutí na bannerovú reklamu si návštevník môže prečítať zdokumentované autentické spomienky preživších. Koho si kampaň nenájde sama, môže si príbehy kedykoľvek prečítať na stránke občianskeho združenia. Kampaň pripravilo Post Bellum v spolupráci s partnerskými organizáciami aj v Česku, Maďarsku a Chorvátsku, pripomína 771.000 obetí holokaustu zo štyroch krajín.



Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005 ako deň spomienky na šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum pripomína 27. január 1945, keď Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau. Počas druhej svetovej vojny zomrelo viac ako šesť miliónov židovských mužov, žien a detí.