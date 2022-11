Post Bellum vo štvrtok odovzdá Ceny pamäti národa, ocení päť laureátov

Bratislava 15. novembra (TASR) - Päť laureátov dostane počas štvrtkového (17. 11.) galavečera v pražskom Národnom divadle Cenu pamäti národa. TASR o tom informovala Sandra Polovková, riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum, ktoré ceny odovzdá.



"Pri príležitosti osláv Nežnej revolúcie odovzdávame spolu s českým Post Bellum Ceny pamäti národa. Ocenenie pre tých, ktorí počas svojho života preukázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová. Tento rok netradične oceníme aj jedného pamätníka z Ukrajiny," uviedla Polovková. Priamy prenos z odovzdávania ocenení prinesie o 20.00 h televízia RTVS na Dvojke a Česká televízia na ČT2.



Medzi tohtoročnými laureátmi je Anna Šestáková, ktorá odmietla spolupracovať s ŠtB a celý život jej rodiny ovplyvnilo to, že manžela Ervína Šestáka odsúdili vo vykonštruovanom procese na doživotie. Tiež Marie Susedková, ktorá pre pomoc svojmu bratrancovi strávila dva a pol roka v komunistických pracovných táboroch. Cenu získa aj Marie Henzlová za to, že aj napriek vážnemu nebezpečenstvu spolu s príbuznými podporovala partizánov počas druhej svetovej vojny, za čo zaplatila stratou svojich najbližších.



Ocenený bude aj Pavel Eli Vago, ktorý sa ako dvanásťročný so sestrou ukrýval v slovenských horách, aby sa vyhol židovským transportom, a Myroslav Marynovyč, ktorý strávil v 70. a 80. rokoch sedem rokov v pracovnom tábore a päť rokov vo vyhnanstve v Kazachstane.