Na šéfa Zdravotníckej implementačnej agentúry kandidujú 4 uchádzači

Bratislava 26. júla (TASR) - Do výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA) sa prihlásili štyria uchádzači. Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Úlohou agentúry bude pomoc pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva zo zdrojov plánu obnovy.



Eliášová priblížila, že predložené podklady vyhodnotia v súlade so smernicou o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca. Výberovú komisiu zriadi a vymenuje zriaďovateľ, teda MZ SR. "Spoločne s výsledkom výberového konania sa následne môžu zverejniť mená členov výberovej komisie a individuálne hodnotiace hárky členov výberovej komisie," doplnila.



Lehota na podanie žiadosti o účasť na výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie uplynula v utorok 20. júla. Od riaditeľa ZIA ministerstvo očakáva zodpovednosť za vybudovanie personálnych kapacít agentúry. Nastaviť má aj jej procesy. Inštitúcia má zamestnávať približne 70 odborníkov z rôznych disciplín, ako napríklad konzultantov pre medicínsku službu, projektový manažment, inžinierov, stavebníkov, analytikov či ľudí z oblasti digitalizácie a automatizácie.