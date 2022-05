Pošta upozorňuje na podvod, zneužívané sú aj mená jej zamestnancov

Bratislava 13. mája (TASR) – Slovenská pošta upozorňuje na nový typ podvodu v oblasti finančných služieb. Neznáme osoby pri ňom zneužívajú aj mená konkrétnych zamestnancov pošty. Upozornila na to hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Podvodníci podľa jej slov volajú z utajených čísel, predstavia sa ako zamestnanci pošty a klientovi tvrdia, že pošta mu má vyplatiť väčšiu sumu peňazí od rôznych spoločností. "Aby ich telefonát pôsobil dôveryhodne, odvolávajú sa na nový zákon či vyhlášku, podľa ktorých môžu u seba peniaze držať najviac päť dní, no keďže ide o väčšiu sumu peňazí, tvrdia, že treba rýchlo zaplatiť poistenie. Cieľom podvodníkov je získať údaje o platobných kartách či bankových účtoch," priblížila Dorčáková.



Slovenská pošta preto opäť vyzýva občanov na ostražitosť, aby na podozrivé telefonáty či správy o realizácii finančných služieb prostredníctvom pošty nereagovali a najmä, aby nezadávali údaje o platobných kartách či bankových účtoch, ktoré môžu byť zneužité, a občania tak môžu prísť o peniaze.



Pošta zaznamenala už viac ako 30 rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré "sa tvária" ako od nej. Adresáta vyzývajú na úhradu platieb za doručenie zásielky, zmenu doručenia či uloženia zásielky, na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť. Meno pošty je podľa hovorkyne zneužívané aj pri kúpe rozličného tovaru cez inzertné portály, pričom podvodníci sa snažia získať údaje z platobných kariet inzerujúcich občanov.



Slovenská pošta pripomína, že nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom e-mailov alebo SMS ani za colné konanie či daň z pridanej hodnoty (DPH), ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBoxe. Rovnako je to aj pri platbe colných poplatkov a DPH – klient ich hradí pri prevzatí zásielky.



Podozrivé telefonáty, správy či pochybná adresa phishingových e-mailov, v ktorých žiadajú o bezpečnostné údaje z platobných kariet, podľa Dorčákovej jasne napovedajú, že ide o podvod. "V prípade, že klienti na tieto podvodné emaily už zareagovali a bola im spôsobená škoda, odporúčame im obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní," dodala hovorkyňa. Ukážky falošných správ a mailov sú zverejnené aj na webe pošty.