Pošta:Deti môžu Ježiškovi poslať vianočný list aj z mobilu či počítača

Bratislava 14. novembra (TASR) - Deti môžu Ježiškovi poslať vianočný list aj z mobilu či z počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica. Stačí si zvoliť pohľadnicu zo šablóny Pošta Ježiškovi, napísať mu správu a zadať objednávku. Slovenská pošta následne pohľadnicu vytlačí a doručí. TASR o tom informovala jej hovorkyňa Iveta Dorčáková.



"Slovenská pošta organizuje tento unikátny projekt už 24. raz a jeho hlavným cieľom je motivovať deti k písaniu listov, podporovať v nich fantáziu a kreativitu a, samozrejme, prinášať im radosť," vyhlásil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek.



Doplnil, že Ježiškovi doručili do Rajeckej Lesnej celkovo už viac ako 2 milióny listov. "V tomto roku sme Ježiškovi doručili už takmer 1000 listov s detskými želaniami, z čoho 645 bolo zo Slovenska a zo zahraničných krajín jednoznačne dominuje Taiwan s počtom 263 listov, nasleduje Česká republika, Rusko a Nemecko," priblížil Mindek.







Obsahom detských listov sú prevažne zoznamy vytúžených darčekov, ktoré by si chceli nájsť pod vianočným stromčekom. "Najčastejšie sú to hračky, tablety, mobily, školské aj športové potreby, knihy, spoločenské hry, ale aj živé zvieratká," poukázala Dorčáková.



Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi aj kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. "Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky," uviedla hovorkyňa.



Napísať Ježiškovi je podľa nej veľmi jednoduché. "Svoje priania, odkazy, obrázky môžu deti posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho v obálke na adresu Ježiško 999 99 najneskôr do 16. decembra 2022," priblížila. Dôležité je však uviesť na pohľadnici či liste spiatočnú adresu. Spolu s odpoveďou pošle deťom Ježiško aj milý rozprávkový darček.



Súčasťou otvorenia aktuálneho ročníka Vianočnej pošty je aj predstavenie špeciálnej vianočnej poštovej známky s nominálnou hodnotou 75 centov. Jej námetom je kresba od Viktórie Bubeníkovej z Komárna, ktorá výtvarne zachytila troch koledníkov.