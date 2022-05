Bratislava 8. mája (TASR) - Koordinačné postavenie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie sa má posilniť. Vytvoriť sa má aj výkonný aparát, ktorý bude pripravovať strategické a analytické materiály a na technickej úrovni zabezpečovať koordináciu politík. Vyplýva to z návrhu štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie predloženého do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je stálym odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády SR a má zabezpečovať medzirezortnú koordináciu v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. "V systéme riadenia politík výskumu vývoja a inovácií, ktoré sú kompetenčne spravované viacerými ministerstvami, aktuálne absentuje silná výkonná zložka, ktorá by pripravovala strategické a analytické materiály a na technickej úrovni zabezpečovala koordináciu politík," uvádza sa v predloženom materiáli.



Vo vzťahu k ministerstvám sa navrhuje zastúpenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako nositeľov politiky výskumu, vývoja a inovácií. Súčasťou predsedníctva rady bude aj Úrad vlády SR. Ďalšími členmi rady budú medzinárodne uznávaní nezávislí experti na výskum, vývoj, inovácie, technologický transfer a finančné nástroje, vymenúvaní individuálne, bez ohľadu na príslušnosť k primárnej pracovnej organizácii, na základe nominácií.



Súčasne sa navrhuje ustanoviť výkonnú jednotku v podobe sekretariátu ako odborného útvaru štátnej správy s hlavnou koordinačnou, analytickou, metodickou a komunikačnou kompetenciou pre tvorbu politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. "Cieľom aktivít sekretariátu je zvýšenie výkonnosti domáceho výskumného, vývojového a inovačného prostredia a maximalizácia jeho pozitívnych finančných a nefinančných prínosov pre udržateľný rast a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky naprieč jednotlivými kompetenčne zodpovednými ministerstvami," dodáva sa v predloženom materiálu z dielne Úradu vlády SR.