Postavenie zraniteľných komunít má zlepšiť projekt Sociálna asistencia

Bratislava 19. februára (TASR) – Projekt Sociálna asistencia má zlepšiť postavenie zraniteľných komunít, ktoré nemajú alebo majú len obmedzený prístup k zdravotnej a sociálnej pomoci. Problém napríklad nastáva, ak má človek dlhy na zdravotnom poistení. "Žiadny lekár ho nevezme, žiadny sa nebude zaoberať takýmto stavom. Ak nie je muž alebo žena v priamom ohrození života, nemajú nárok na adekvátne ošetrenie," uviedla Miriama Hrehová z občianskeho združenia (OZ) Odyseus.



Ľudia, ktorí poskytujú sexuálne služby za peniaze, užívajú drogy, sú bez domova alebo ohrození jeho stratou, podľa Hrehovej často dlhodobo neriešia komplexne svoje problémy. To spôsobuje ich nabaľovanie sa a zacyklenie sa v bludnom kruhu, ktorý bez pomoci odborníkov nie je možné ukončiť.



Vymenované skupiny majú napríklad znížený prístup k sociálnym a zdravotným službám a neziskové organizácie sú často jediným kontaktom s majoritnou spoločnosťou a šancou k akejkoľvek pozitívnej zmene. Problémy, ktoré vo väčšine prípadov rieši odborný personál v OZ Odyseus, pod ktorým je projekt Sociálna asistencia, je napríklad absencia dokladov, absencia akéhokoľvek príjmu, absencia ubytovania, drogová závislosť, exekúcie a dlhy, dlhodobé zdravotné problémy, ktoré často bránia k zmene.



"Na začiatku takejto spleti problémov je prospešné začať jednou vecou, ktorá je najdostupnejšia. Často je to pomoc s vybavením dokladov alebo sprevádzanie k lekárovi, ktorý čiastočne začne riešiť dlhodobé zranenia a komplikácie," doplnila Hrehová.



OZ Odyseus preto sprevádza ľudí do rôznych inštitúcií, najčastejšie je to na okresné riaditeľstvo Policajného zboru – oddelenie dokladov, centrum pre liečbu drogových závislostí alebo k lekárom, s ktorými spolupracuje. "Bez takejto pomoci by to často ľudia nezvládli sami, jednoducho by tam neprišli. Skúsenosti sú rôzne, a aj keď je s nimi sociálna pracovníčka, narážame na ústretový prístup, no aj na neprofesionálne konanie, ktoré zanecháva na ľuďoch stopy," uzavrela Hrehová.



OZ Odyseus v minulom roku získalo podporu z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.