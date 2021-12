Fyzioterapeutka: Postcovidový syndróm netreba podceňovať

Handlová 9. decembra (TASR) - Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie nemocnice v Handlovej evidovalo najviac pacientov s postcovidovým syndrómom koncom jari a v lete. Tamojší zdravotníci opäť očakávajú ich nárast. Vedúca fyzioterapeutka nemocnice Katarína Klátiková vo štvrtok pripomenula, že postcovidový syndróm netreba podceňovať a ľudia by sa mali obrátiť na odborníkov.



"Na našom oddelení v ambulantnej časti boli rehabilitovaní muži aj ženy prevažne vo veku nad 60 rokov, medzi pacientmi však bolo aj jedno dieťa," priblížila Klátiková.



Pacienti podľa nej prichádzali s bolesťami kĺbov a končatín, so zvýšenou únavou a zadýchavaním sa už pri nenáročných aktivitách. Časť tvorili pacienti s periférnymi parézami, paraparézami dolných končatín a parézou lícového nervu. "Rehabilitácia u týchto pacientov sa zameriavala na odstránenie príznakov, ktoré vznikli po ochorení COVID-19 a na zvýšenie svalovej sily oslabených svalových skupín pomocou kinezioterapie," ozrejmila Klátiková.



Odstránenie alebo zmiernenie bolestí kĺbov končatín a chrbta zabezpečovali zdravotníci pomocou procedúr fyzikálnej terapie ako elektroliečba, termoterapia a masáž. "Využívali aj dýchacie cvičenia na zlepšenie funkcie dýchania. U pacientov na oddelení dlhodobo chorých bola prvotne potrebná respiračná gymnastika s postupným zvyšovaním počtu cvikov a záťaže. V rámci individuálneho cvičenia sme do cvičebnej jednotky zaraďovali respiračnú a cievnu gymnastiku, aktívne cvičenia, izometrické cvičenia, prvky kondičnej LTV, chôdzu so zvyšovaním záťaže," doplnila.



Počas hospitalizácie, ktorá priemerne trvala dva týždne, sa stav pacientov mierne zlepšoval. "Dôležitá bola aj inštruktáž pacientov pre následnú pohybovú terapiu v domácom prostredí a odporúčaný pohyb na čerstvom vzduchu," dodala fyzioterapeutka.