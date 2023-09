Poštou už odhlasovalo 16.500 voličov zo zahraničia

Bratislava 5. septembra (TASR) - Vo voľbách do Národnej rady SR už odhlasovalo prostredníctvom pošty 16.500 voličov zo zahraničia. Celkovo o voľbu poštou požiadalo takmer 73.000 ľudí. TASR o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom treba doručiť do podateľne MV SR do piatka 29. septembra do 12.00 h.



"Ministerstvo vnútra SR pripomína voličom, aby si nenechávali odoslanie návratnej obálky s hlasovacím lístkom na poslednú chvíľu vzhľadom na dlhšie doručovacie lehoty z niektorých vzdialenejších štátov," upozornil rezort.



Návratnú obálku môže volič zo zahraničia poslať poštou aj kuriérskou službou. Zaslať ju možno aj zo Slovenska alebo ju osobne doručiť do podateľne MV SR na Drieňovej 22 v Bratislave do zákonného termínu. Poštovné uhrádza odosielateľ.



Materiály na hlasovanie odoslalo ministerstvo všetkým zaregistrovaným voličom. O ich opakované doručenie môže volič požiadať v prípade, že pôvodná zásielka sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená. "O tejto skutočnosti je volič informovaný prostredníctvom emailovej notifikácie. Potrebné je prihlásiť sa do informačného systému pre voľbu poštou a tlačidlom kliknúť na Žiadosť o opakované zaslanie materiálov na hlasovanie. Zároveň môže volič zmeniť adresu na doručenie," doplnil rezort.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.