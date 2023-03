Postrelenie študentky Akadémie PZ bude riešiť brannobezpečnostný výbor

Bratislava 9. marca (TASR) - Prípadom postrelenia študentky Akadémie Policajného zboru (PZ) v Bratislave sa bude zaoberať Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť na mimoriadnom zasadnutí v utorok 14. marca. Na výbor sú pozvaní dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec, ako aj rektorka akadémie Lucia Kurilovská. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia SaS.



Šéf výboru Juraj Krúpa (SaS) sa chce zaujímať o to, či je v tejto súvislosti zle nastavený systém alebo šlo o zlyhanie jednotlivca. V prípade je podľa neho viac otázok ako odpovedí. "Kompetentní musia streľbu dôsledne vysvetliť, pretože postrelená študentka bude mať zrejme doživotné následky," dodal Krúpa.



Študentku prvého ročníka policajnej akadémie postrelil 1. marca inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti začali trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.