Bratislava 21. mája (TASR) - Postupy pri výrube drevín sa majú zjednodušiť. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. O návrhu parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Po novom by sa nemal súhlas na výrub vyžadovať na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 metrov štvorcových. Súhlas má byť podľa návrhu potrebný v prípade, ak takáto drevina rastie na cintorínoch, v zastavanom území obce, voľne prístupných miestach pre verejnosť alebo ako solitér, stromoradie, súčasť aleje či remízy.



Súhlas by nemal byť treba ani na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Taktiež aj na krovité porasty, ak rastú na svahom tvorenom medziradí ovocných sadov a viníc.



Envirorezort zmeny považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom či škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Úpravou chce odstrániť zbytočné byrokratické zaťaženie aj nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe.