Posudzovanie liekov je netransparentné, tvrdí NKÚ

Bratislava 17. augusta (TASR) - Posudzovanie liekov je netransparentné. Skonštatovali to analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kritizujú, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo k odborným stanoviskám zverejňovať mená hodnotiteľov. Navrhujú preto zmenu vyhlášky. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.



"Od apríla tohto roku sú zverejňované odborné stanoviská aj bez mien hodnotiteľov, čo je v rozpore s odporúčaniami NKÚ SR," podotkol úrad. Zo 68 vydaných odborných stanovísk bolo podľa neho k 15. júlu bez mien hodnotiteľov 40, teda 59 percent. Poukázal pritom, že mená chýbali i v niektorých posudkoch z rokov 2017 a 2018, no v rokoch 2019, 2020 a 2021 boli na všetkých.



Riešením je podľa NKÚ upraviť vyhlášku o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku tak, aby bolo uvádzanie mien posudzovateľov pri vypracovávaní odborných stanovísk povinné. "Ak bude takáto povinnosť zakotvená vo vyhláške, docieli sa udržateľná transparentnosť procesov, ktorá bude nezávislá od personálnych zmien na ministerstve," ozrejmil.



NKÚ už vlani upozorňoval, že pri posudzovaní liekov v SR existovali v rokoch 2017 až 2020 významné riziká. Navrhol preto uskutočniť revíziu legislatívy štátnej liekovej politiky – úpravu platnej legislatívy so zohľadnením efektívnosti, transparentnosti, predvídateľnosti a finančnej udržateľnosti celkového procesu.